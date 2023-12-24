Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 dakika süren idman ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.