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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 16:33
  • Giriş: 01.12.2024 16:33
  • Güncelleme: 01.12.2024 16:33
Kaynak: AA
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla başlayan idmanın taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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