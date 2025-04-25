Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de 33. hafta heyecanı 25 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak Beşiktaş - Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

MHK'den yapılan duyuruya göre karşılaşmanın VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus olacak. AVAR (Asistan VAR) görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.