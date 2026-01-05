Beşiktaş hazırlık maçı yapacak

Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanların yanı sıra oyuncuların maç temposunu artırmak ve taktiksel denemeler yapmak amacıyla hazırlık maçları da oynayacak.

RAKİP STEAUA BÜKREŞ

Beşiktaş’ın kamp programı kapsamında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile hazırlık karşılaşması yapacağı öğrenildi. Teknik heyetin, bu mücadelede takımın genel durumunu görmeyi ve farklı oyun planlarını denemeyi hedeflediği belirtildi.

Karşılaşmanın 9 Ocak 2026 tarihinde Antalya’daki Gloria Sports Arena’da oynanacağı bildirildi. Bu maç, Beşiktaş’ın lig öncesi hazırlık sürecindeki karşılaşmalarından biri olacak.