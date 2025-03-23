Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 yenildi

Beşiktaş, hazırlık maçında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00’de başlayan karşılaşmada hakem Melih Aldemir düdük çaldı.

Mücadeleye Beşiktaş; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Rafa Silva, Salih Uçan, Elan Ricardo, Joao Mario ve Ciro Immobile ile çıktı. İstanbulspor ise; İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kerem Şen, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Abdullah Dijlan Aydın, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada İstanbulspor 42’nci dakikada Emir Kaan Gültekin’in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da önde kapattı: 0-1. İkinci yarıda Beşiktaş, 50’nci dakikada Gabriel Paulista ile durumu 1-1’ getirdi. Mücadelenin son bölümüne doğru girilirken İstanbulspor, peş peşe golleri buldu. 85'inci dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ile mücadelede tekrar öne geçen İstanbulspor, 90’ıncı dakikada da Florian Loshaj’ın penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip İstanbulspor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Öte yandan karşılaşmanın 6’ncı dakikasında İstanbulspor’da Demeaco Duhaney, Beşiktaş’ta ise 36’ncı dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile 64'üncü dakikada Rafa Silva sakatlanarak oyuna devam edemedi.