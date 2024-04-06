Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor’u mağlup etti

Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor’u mağlup etti

Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş, Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Baran Kalkavan, Tayyip Talha Sanuç, Worrall, Umut Meraş, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Oxlade-Chamberlain, Serkan Emrecan Terzi, Muleka ve Cenk Tosun 11’iyle başladı. İstanbulspor ise; Alp Arda, Mehmet Yeşil, Coly, Deli, Duhaney, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Loshaj, Mamadou ve Emir Kaan Gültekin ile sahadaydı.

Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazandı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 75’inci dakikada Enes Cinemre ve 85’inci dakikada Cenk Tosun’un kaydetti. İstanbulspor’un tek golünü ise 26’ncı dakikada Vorobjovas attı. Öte yandan karşılaşmanın 90+1’inci dakikasında İstanbulspor’da Traore penaltıdan yararlanamadı.