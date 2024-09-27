Beşiktaş Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk oldu.

Johan Cruyff Arena’da oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks yönetti.

John Brooks’un yardımcılıklarını ise Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Ajax; Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts ve Brobbey ilk 11’i ile çıktı. Konuk ekip Beşiktaş ise; Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Uduokhai’nin uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda top auta çıktı. Karşılaşmada ilk çeyrek dilim geçerken, her iki takımda dengeli bir oyun ortaya koydu. Ajax, 16’ncı dakikada ceza sahası içi solundan Godts’un şutuyla ile etkili geldi fakat kaleci Mert gole izin vermedi. Karşılaşmanın 31’nci dakikasında ev sahibi öne geçti. Soldan hareketlenerek son çizgiye inen Taylor, topu içeriye doğru çevirdi. Kale önüne düşen topu Fitz-Jim tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra baskısını arttıran Hollanda temsilcisine Beşiktaş savunması geçit vermedi. 37’nci dakikada siyah-beyazlı ekipte Al Musrati uzaktan kaleyi denedi fakat top üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu - Immobile değişikliği ile başladı. Ajax ise aynı oyuncularla devam etti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Ajax, 51’inci dakikada farkı 2’ye çıkardı. Traore’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts, topu ağlara gönderdi: 2-0. Etkisini sürdüren Hollanda temsilcisi, 4 dakika sonra ceza sahası yayından Taylor’ın ayağından bulduğu golle farkı 3’e yükseltti: 3-0. Golden sonra tempo biraz düşerken, 67’nci dakikada Hollanda temsilcisi gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sağından Hlynsson kaleyi denedi fakat Mert topu çıkardı. Kale önünde topu önünde bulan van den Boomen meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. Oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Ajax, 4’üncü golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında son çizgide Rasmussen’in içeri sert çevirdiği topu Mert çeldi. Kale önüne düşen topu Godts tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Ajax, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa'ya puansız başlamış oldu. Francesco Farioli yönetimindeki Ajax ise organizasyona 3 puanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında önümüzdeki Perşembe günü sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Ajax ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına gidecek.