Beşiktaş'ı plazalardan dizayn ediyorlar

Spor Servisi

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'ndan Hüseyin Eroğul'a verdiği röportajda Beşiktaş'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Arat, "Temmuz ayında uyarıda bulundum. 22 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidilmesini söyledim. Bu, yönetim tarafından tam anlaşılamadı ama 45 gün sonra olağanüstü seçim kararı alındı. 6 Ekim'de alınan bu kararın tarihi uzun süre açıklanmadı. 3 Aralık'ta seçim olacak. Seçim tarihi 17 Aralık olarak açıklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yönetim hâlâ istifa etmedi" ifadelerini kullandı.

23 SENEDİR AYNI YAPI

Yaptığı uyarıların yönetim kurulu tarafından dikkate alınmadığını aktaran Arat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Bu yapının artık Beşiktaş'tan elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Bu dizayn yüzünden Beşiktaş vakit kaybetti. Avrupa kupalarındaki şansını kaybetti. Antrenör atamasını çok geç yaptılar. Hoca (Şenol Güneş) istifa ettiği anda Rıza Çalımbay'ı getirmeleri gerekiyordu. Camiayı iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. İyi okuyamadılar. Beşiktaş çok büyük hasar gördü. Sürekli uyardım ama kişisel ihtiraslar maalesef Beşiktaş'ın önüne geçti."

Siyah-beyazlı kulübün maddi durumuna hakim olduklarını belirten Arat, şöyle konuştu: "Beşiktaş'ta çok iyi bir denetleme kurulu var. 'Beşiktaş'ın Tüpraş gelirleri kırdırıldı.' dedik. Aksine bir cevap çıkmadı. Plazalarda Beşiktaş'ı dizayn edenler, mangal partilerinde dolaşan gazetecilerle Beşiktaş'ın kongresini dizayn etmeye kalkıyor.''