Beşiktaş'ı üzen haber: Eski asbaşkan yaşamını yitirdi

Beşiktaş'ın, uzun yıllar boyunca farklı görevlerde hizmet veren eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Eski asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaşımız için yaptığı çalışmaları ve katkıları her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Levent Erdoğan, 1980’li yıllardan itibaren farklı dönemlerde yönetim kadrolarında görev almış, özellikle kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve sosyal projelerin geliştirilmesi konusunda aktif roller üstlenmiş bir isimdi.