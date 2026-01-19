Beşiktaş'ı üzen sakatlık haberi
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı öncesi hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'a Kayserispor maçına saatler kala kötü haber kaldı. Siyah-beyazlıların genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır.
Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."