Beşiktaş için kayıp bir sezon daha

Süper Lig'de haftanın önemli maçında Beşiktaş evinde Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede ev sahibi ekibin golünü Cengiz Ünder penaltıdan kaydederken Samsun'un sayısını Cherif Ndiaye kaydetti. Bu sonuçla Samsun 24, Beşiktaş ise 21 puana yükseldi. Karşılaşmanın hikâyesi:

Maç öncesi gelen bilgiler Beşiktaş'ın farklı bir ilk 11'le mücadele edeceği, Jota Silva'nın sol kanatta, El Bilal Toure'nin ise kanatta görev yapacağı şeklindeydi ancak Sergen Yalçın klasik olarak kullandığı ilk 11'i tercih etti.

Tecrübeli antrenör, Vaclav Cerny'i merkezde Bilal Toure'yi de solda kullanmaya devam ediyor. Bu iki oyuncunun da alışık olmadığı mevkilerde bocalaması Beşiktaş'ın hücum sürekliliğini etkileyen başlıca unsurlardan. Ayrıca orta sahada Salih Uçan tercihi yine aynı şekilde tartışılacak bir tercih.

Geçen sezon Rio Ave'de düzenli oynayan Portekiz Ligi'nin en iyi orta sahaları arasına giren Demir Ege'nin, Kayserispor'da sürekli oynayarak büyük tecrübe edinen Kartal Kayra Yılmaz'ın 'yüzüne bakılmaması' büyük bir sorun. Salih vaat ettiği potansiyeli asla gerçekleştirememiş, kariyeri boyunca vasatın altında kalmış bir isim ve artık 31 yaşında.

Beşiktaş'ın kayıp sezonlardan küçük de olsa kazanımlardan çıkamamasının sebebi de bu. Genç oyuncuların yeterince süre bulmaması, dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmemize yol açıyor.

SAMSUN DAHA ETKİLİYDİ

Maçın özelinde bu detayları fazlasıyla gördük. Salih standart bir performans sergiledi bunun Beşiktaş'a kattığı bir artı değer yok, olmayacak da. Bunu görmemek anlamsız bir inat. Ancak siyah-beyazda karar verici merciler ısrarla aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemeye devam ediyor.

Maçın özetine gelirsek, galibiyeti hak eden taraf Samsunspor'du. Çok daha bilinçli oynayan ve hücum eden Karadeniz temsilcisi bazı pozisyonlarda şansızlık yaşamasa çok önemli puanları hanesine yazdıracaktı.