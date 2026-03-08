Beşiktaş İkinci Başkanı Daltaban'dan hakemlere büyük tepki

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta ikinci başkan Hakan Daltaban, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüpraş Stadı’nda oynanan derbinin ardından basın mensuplarına konuşan Daltaban, sözlerine siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek başladı. Maç günü tribünlerde oluşan atmosferin önemine değinen Daltaban, Beşiktaş’ın son dönemde bir yapılanma sürecinde olduğunu ve bu sürecin zaman gerektirdiğini ifade etti.

"TAKIMIMIZA İNANIYORUZ"

Takımın gelişim sürecine vurgu yapan Daltaban, teknik heyete ve kadroya güvendiklerini belirterek, “Uzun süredir bir yapılanma içindeyiz ve bunun sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza inanıyoruz. Elbette zaman zaman istediğimiz performansı ortaya koyamayabiliriz. Eksiklerimizin farkındayız ve bunları gidermek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Derbiye ilişkin değerlendirmelerinde hakem yönetimine de değinen Daltaban, bazı pozisyonların tartışma yarattığını söyledi. Hakem kararlarının maçın önüne geçmemesi gerektiğini belirten Beşiktaşlı yönetici, futbolun temel unsurunun sahadaki mücadele olduğunu vurguladı.

Daltaban, özellikle bazı pozisyonlarda hakemin ve VAR’ın değerlendirmelerini anlamakta zorlandıklarını ifade ederek, “Futbolun basit kuralları var. Sahada verilen kararların herkes için anlaşılır olması gerekiyor. VAR sistemi de bu tür durumlarda adil karar verilmesi için var. Bazı pozisyonların nasıl değerlendirildiği konusunda soru işaretleri oluştu” diye konuştu.

"DAHA NET OLMALI"

Karşılaşmada Victor Osimhen’in sarı kart gördüğü bir pozisyonun ardından yaşananlara da değinen Daltaban, hakemin ikinci sarı kart konusunda farklı bir değerlendirme yaptığını belirtti. Bu tür pozisyonların futbol kamuoyunda tartışılmasının doğal olduğunu dile getiren Daltaban, kararların daha net olması gerektiğini söyledi.

VAR uygulamasına da değinen Daltaban, teknolojinin futbolun adaletine katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek, “VAR sistemi oyuna yardımcı olmak için var. Pozisyonlar tekrar tekrar izlenebiliyor. Bu nedenle verilen kararların kamuoyunda daha az tartışma yaratmasını bekliyoruz” dedi.

"BEKLENTİMİZ ÇOK BASİT"

Hakemlerin hata yapabileceğini ancak sistemin bu hataları azaltmayı amaçladığını belirten Daltaban, federasyonun hakem gelişimi konusunda çalışmalar yapmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda futbolun merkezinde kulüpler, oyuncular ve taraftarların bulunduğunu vurgulayan Daltaban, hakem kararlarının oyunun önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, “Bizim beklentimiz çok basit: herkes işini en doğru şekilde yapsın. Futbolun konuşulduğu bir ortam oluşsun” ifadelerini kullandı.