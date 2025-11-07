Beşiktaş ile Antalyaspor, 59. randevuda

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 59. kez kozlarını paylaşacak.

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.

- Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda üstün

Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi.

İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 66 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gol gördü.

Geçen sezon Antalya'da oynanan müsabakada takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

- Antalya'daki maçlarda taraftarlar gole doydu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Antalya'da oynanan bazı maçlar bol gollü geçti.

Ligde iki takım arasında Antalya'da oynanan ve skor anlamında öne çıkan maçlar şöyle: