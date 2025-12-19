Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 47. randevuda

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

- Beşiktaş evinde üstün

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle evinde 23 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 15'ini kazanan Beşiktaş, 3'ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 50 kez rakip ağları havalandırdı, 20 kez ise topu ağlarında gördü.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

- Beşiktaş, son 10 maçta bir kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte Karadeniz ekibiyle yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavili takım ise rakibini bir kez mağlup etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

- Farklı sonuçlar

Takımlar arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti 6-0'lık skorla Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.