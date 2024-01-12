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Beşiktaş ile Karagümrük 16. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 16. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da takımın başında ilk sınavına çıkacak.

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 11:16
  • Giriş: 12.01.2024 11:16
  • Güncelleme: 12.01.2024 11:17
Kaynak: İHA
Beşiktaş ile Karagümrük 16. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada bulunuyor. 

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş’la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı. 

Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa’ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

Karagümrük, bu sezon Süper Lig’de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir’e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.

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