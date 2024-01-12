Beşiktaş ile Karagümrük 16. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 16. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da takımın başında ilk sınavına çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş’la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.



Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa’ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.



Karagümrük, bu sezon Süper Lig’de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir’e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.



