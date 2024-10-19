Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 90 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

- Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 23 lig müsabakasında 17 galibiyet elde etti.

Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı karşılaşmalarda rakip filelere 55 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 maçta ise mağlup olmadı.

Bu arada siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

- Siyah-beyazlı ekipten tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.