Beşiktaş, ilk transfer hedefi için resmî teklif yaptı

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi için Sparta Prag'ın kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için kulübüne resmî teklif yaptı.

Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın teklifini bugün ilettiğini, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

🚨🦅 Excl: Besiktas send official bid to Sparta Prague for Veljko Birmancevic as negotiations are now ongoing.



Turkish club submitted official proposal today. pic.twitter.com/WbCa2ZEZ1i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

26 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, bu sezon Çekya ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 25 maçta 7 gol 4 asist buldu.

Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Birmancevic, geçen sezon ise lig ve Avrupa Ligi'nde 43 maçta 20 gol 12 asist kaydetmişti.

Partizan altyapısında yetişen oyuncu, Malmö ve Toulouse formaları da giydi.