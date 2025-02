Beşiktaş, ilk transfer hedefi için resmî teklif yaptı

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi için Sparta Prag'ın kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için kulübüne resmî teklif yaptı.

Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın teklifini bugün ilettiğini, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

🚨🦅 Excl: Besiktas send official bid to Sparta Prague for Veljko Birmancevic as negotiations are now ongoing.



Turkish club submitted official proposal today. pic.twitter.com/WbCa2ZEZ1i