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Beşiktaş, ilk transfer hedefi için resmî teklif yaptı

Beşiktaş, Sparta Prag'da forma giyen kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için kulübüne resmî teklif yaptı.

Spor
  • 01.02.2025 12:20
  • Giriş: 01.02.2025 12:20
  • Güncelleme: 01.02.2025 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, ilk transfer hedefi için resmî teklif yaptı
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi için Sparta Prag'ın kanat oyuncusu Veljko Birmancevic için kulübüne resmî teklif yaptı.

Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın teklifini bugün ilettiğini, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

26 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, bu sezon Çekya ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 25 maçta 7 gol 4 asist buldu.

Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Birmancevic, geçen sezon ise lig ve Avrupa Ligi'nde 43 maçta 20 gol 12 asist kaydetmişti.

Partizan altyapısında yetişen oyuncu, Malmö ve Toulouse formaları da giydi.

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