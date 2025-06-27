Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere
Beşiktaş, bonservisi Benfica'da bulunan ve geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren sol bek David Jurasek ile anlaşma sağladı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere.
Siyah-beyazlı kulüp, Çekyalı 25 yaşındaki solbek David Jurasek ile anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano, bonservisi Benfica'da olan Jurasek'in kiralık olarak Beşiktaş'a katılacağını yazdı.
2023'te Slavia Prag'dan Benfica'ya 5 milyon euro karşılığında transfer edilen Jurasek, geçen sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.
Ligde 14 maçta süre olan Jurasek, 1 asist kaydetmişti.