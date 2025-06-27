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Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere

Beşiktaş, bonservisi Benfica'da bulunan ve geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren sol bek David Jurasek ile anlaşma sağladı.

Spor
  • 27.06.2025 10:09
  • Giriş: 27.06.2025 10:09
  • Güncelleme: 27.06.2025 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere.

Siyah-beyazlı kulüp, Çekyalı 25 yaşındaki solbek David Jurasek ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano, bonservisi Benfica'da olan Jurasek'in kiralık olarak Beşiktaş'a katılacağını yazdı.

2023'te Slavia Prag'dan Benfica'ya 5 milyon euro karşılığında transfer edilen Jurasek, geçen sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.

Ligde 14 maçta süre olan Jurasek, 1 asist kaydetmişti.

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