Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu

Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı - 28 yaşındaki orta saha, Leicester City'deki 8,5 sezonluk kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı - Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın bu sezonki 4. transferi oldu

Ajans Haberleri
  • 08.08.2025 15:44
  • Giriş: 08.08.2025 15:44
  • Güncelleme: 08.08.2025 15:45
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 190. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190'a çıktı.

Futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Genk'ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City'e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını "Ada"da duyurdu.

- Beşiktaş tarihindeki 5. Nijeryalı

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

- Geçen sezonki performansı

Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de tamamladı.

İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.

- Leicester City'de geçen 8,5 sezon

Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla "merhaba" dedi.

Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk'ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu.

Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı.

"Ada"da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1'er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.

- İngiliz futbolcu James Maddison'dan Ndidi'ye övgü

Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City'de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi'nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ndidi'nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi."

- Wilfred Ndidi, milli formayı 65 kez giydi

Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ekim 2015'te o dönemki teknik direktör Sunday Oliseh yönetiminde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı Nijerya formasını giydi.

Wilfred Ndidi, görev yaptığı 65 müsabakada milli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.

- Bu sezonki 4. transfer

Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın bu sezonki 4. transferi oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat kendisinin yönettiği transfer döneminde siyah-beyazlılar, bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'ye imza attırdı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz11Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Çekya4Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri2Eric Bailly, Badra Cisse
Arnavutluk1Ernest Muçi
Belçika1Michy Batshuayi
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Mali1Abdoulay Diaby
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

