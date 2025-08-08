Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 190. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190'a çıktı.

Futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Genk'ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City'e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını "Ada"da duyurdu.

- Beşiktaş tarihindeki 5. Nijeryalı

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

- Geçen sezonki performansı

Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de tamamladı.

İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.

- Leicester City'de geçen 8,5 sezon

Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla "merhaba" dedi.

Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk'ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu.

Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı.

"Ada"da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1'er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.

- İngiliz futbolcu James Maddison'dan Ndidi'ye övgü

Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City'de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi'nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ndidi'nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi."

- Wilfred Ndidi, milli formayı 65 kez giydi

Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ekim 2015'te o dönemki teknik direktör Sunday Oliseh yönetiminde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı Nijerya formasını giydi.

Wilfred Ndidi, görev yaptığı 65 müsabakada milli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.

- Bu sezonki 4. transfer

Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın bu sezonki 4. transferi oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat kendisinin yönettiği transfer döneminde siyah-beyazlılar, bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'ye imza attırdı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Arnavutluk 1 Ernest Muçi Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Mali 1 Abdoulay Diaby Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.