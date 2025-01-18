Beşiktaş'ın 62. teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 62. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 114 yıllık futbol tarihinde 61 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 35 yabancı teknik direktör görev alırken Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 36. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekibi toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgaristanlı, Gallerli, İspanyol, Hırvat ve Hollandalı teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Solskjaer, kulüp tarihinde görev yapacak ilk Norveçli teknik adam olacak.

- Süper Lig'de çalışacak Norveçli ikinci teknik direktör

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de görev yapacak Norveçli ikinci teknik adam olacak.

Elazığspor ile 2013-2014 sezonunun başında anlaşmaya varan Trond Sollied, o döneme kadar ligde takım çalıştıran Norveçli ilk teknik adam olmuştu.

Doğu Anadolu temsilcisinde 10 maça çıkan Sollied ile alınan olumsuz sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Solskjaer, vatandaşının ardından Süper Lig'de takım çalıştıracak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek.

- Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son üç sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

Geçen sezon ligde ve Avrupa'da alınan olumsuz sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda, daha sonra göreve Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti.

"Kara Kartal"da 1 ay görevde kalan Yılmaz'dan sonra siyah-beyazlı futbol takımının başına Rıza Çalımbay geçmişti.

Beşiktaş'taki mesaisine 10 Kasım 2023'te başlayan Çalımbay, teknik direktörlük koltuğunda 42 gün kaldı.

Yeni yıla teknik direktörü olmadan ve zirveden uzakta giren siyah-beyazlılarda, Hasan Arat yönetiminin bu kez tercihi Portekizli Fernando Santos oldu.

Takımın başındaki görevine resmi imzanın ardından 9 Ocak 2024'te başlayan Santos'un 97 günlük Beşiktaş kariyeri 14 Nisan 2024'te son buldu.

Sezonun geri kalanında takımı çalıştıran teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederken siyah-beyazlılar, 2024-2025'e ise yine bir değişimle Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile başladı.

Van Bronckhorst ile yeni sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa'da elde edilen 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından ligde işler istenildiği gitmedi.

Arat yönetiminde yaşanan sorunların ardından üst üste alınan mağlubiyetlerle Hollandalı teknik adamın görevine son verildi ve takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

Olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ise teknik direktör tercihini Ole Gunnar Solskjaer'den yana kullandı.

- En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da 10 yıl (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

- Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle: