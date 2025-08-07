Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ndidi, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atacak. Transferi KAP'a da bildiren Beşiktaş, Ndidi'nin bonservisi için Leicester City'e 9,5 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş'ın Leicester City'den transfer ettiği Wilfred Ndidi, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
29 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeyi imzalayacak.
Beşiktaş, Ndidi için Leicester City’e 9,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Ndidi'nin İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2 sene daha devam ediyordu ancak Leicester'ın ikinci lige düşmesi üzerine sözleşmedeki serbest kalma maddesi devreye girdi.
Öte yandan Beşiktaş, transfer için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirim yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
NDİDİ'NİN KARİYERİ
Ndidi, kariyeri boyunca 3 takımın formasını giydi. 2015 yılında ülkesinin takımlarından Nath Boys'tan Belçika ekibi Genk'e transfer olan Ndidi, 2017'de 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'e gitti.
Ndidi, Leciester City'de 8 sezonda toplam 220 Premier Lig maçına çıktı. Ndidi geçtiğimiz sezon ise Premier Lig'de 28 maçta forma giydi, 5 asist kaydetti.