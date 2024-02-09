Beşiktaş'ın anlaştığı Ernest Muci İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Ernest Muci'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun zamandır orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'da forma giyen 10 numara Ernest Muci ile anlaştı.
22 yaşındaki Arnavut oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
KF Tirana altyapısından yetişen Muci, 2021'de Legia Varşova'ya transfer olmuştu.
Geçen sezon ligde 5 gol 6 asist kaydeden Muci, bu sezon ise şu ana kadar lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 25 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.
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