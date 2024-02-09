Beşiktaş'ın anlaştığı Ernest Muci İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Ernest Muci'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Uzun zamandır orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'da forma giyen 10 numara Ernest Muci ile anlaştı.

22 yaşındaki Arnavut oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KF Tirana altyapısından yetişen Muci, 2021'de Legia Varşova'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon ligde 5 gol 6 asist kaydeden Muci, bu sezon ise şu ana kadar lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 25 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.