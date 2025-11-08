Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında ilk 11'i belli oldu: Orta sahada sürpriz isim
Antalyaspor karşında kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş'ın maça başlayacağı ilk 11 belli oldu.
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 59. kez kozlarını paylaşıyor. İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.
Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 121 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 56 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. Beşiktaş, Antalya'daki 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi. Beşiktaş maça şu 11'le başlayacak:
Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.