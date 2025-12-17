Beşiktaş'ın ara transfer planı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi öncesi kadro yapılanmasına dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlı ekipte hem ayrılık hem de takviye başlıklarında hareketli günler yaşanıyor.

Kulüpte öncelikle Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve David Jurasek’in ayrılığı gündemde. Yönetimin bu üç isimle yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Takımın önemli hücum silahlarından Rafa Silva için ise durum tekliflere bağlı. Benfica’nın somut bir adım atması ya da Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif gelmesi halinde Portekizli oyuncunun ayrılığı masaya yatırılacak.

Kaleci rotasyonunda da ihtimaller değerlendiriliyor. Beşiktaş’ın yeni bir kaleci transferi yapması durumunda, Mert Günok’un da ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.

SAVUNMAYA ÖNCELİK: STOPER VE SOL BEK ARAYIŞI

Siyah-beyazlılar, savunmanın merkezine mutlaka bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Sol bek hattı için de alternatifler masada. Beşiktaş, Young Boys’ta oynayan Jaouen Hadjam ile temas kurdu ancak İsviçre ekibinin talebinin 10 milyon euroya yakın olması nedeniyle transfer şu aşamada zor görünüyor. Yönetimin bu bölge için değerlendirdiği diğer iki isim ise Lautaro Blanco ve Lucas Piton.

Beşiktaş’ta transfer planlamasının, ayrılıkların netleşmesine paralel olarak hız kazanması beklenirken, özellikle savunma hattına yapılacak hamlelerin ara transfer döneminin kaderini belirlemesi bekleniyor.