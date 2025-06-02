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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sezonu 4'üncü tamamlayan Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor
  • 02.06.2025 15:00
  • Giriş: 02.06.2025 15:00
  • Güncelleme: 02.06.2025 15:07
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Trendyol Süper Lig'i 4'üncü sırada bitiren Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

İşte Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki olası rakipleri şu şekilde:

  • Shakhtar Donetsk
  • Braga
  • Midtjylland
  • Legia Varşova
  • Anderlecht
  • Partizan
  • Sheriff
  • Lugano
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