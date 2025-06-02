Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Sezonu 4'üncü tamamlayan Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'i 4'üncü sırada bitiren Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
İşte Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki olası rakipleri şu şekilde:
- Shakhtar Donetsk
- Braga
- Midtjylland
- Legia Varşova
- Anderlecht
- Partizan
- Sheriff
- Lugano