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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Spor
  • 05.08.2024 14:17
  • Giriş: 05.08.2024 14:17
  • Güncelleme: 05.08.2024 14:24
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda eşleşmesi muhtemel rakipler belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Partizan ile Lugano eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

Lugano, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve 4-3 ile 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elenmişti.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Lugano, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş ve maç sonunda Şenol Güneş istifa etmişti.

İsviçre'deki maçı ise Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

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