Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda eşleşmesi muhtemel rakipler belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Partizan ile Lugano eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

Lugano, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve 4-3 ile 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elenmişti.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Lugano, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş ve maç sonunda Şenol Güneş istifa etmişti.

İsviçre'deki maçı ise Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.