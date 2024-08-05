Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda eşleşmesi muhtemel rakipler belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüp, Partizan ile Lugano eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
Lugano, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve 4-3 ile 2-1'lik skorlarla mağlup olarak elenmişti.
Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Lugano, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmiş ve maç sonunda Şenol Güneş istifa etmişti.
İsviçre'deki maçı ise Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.