Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 6 ayda 6 milyar TL daha arttı

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirten Ürkmezgil, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

TOPLAM BORÇ 22 MİLYAR 531 MİLYON 664 BİN 293 TL

Ürkmezgil'in ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu kulübün mali durumunu ortaya koydu. Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Ağustos 2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL' ye ulaştı.

Haziran ayında yapılan divan kurulunda Beşiktaş'ın borcu Şubat 2025 itibariyle 16 milyar 463 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Divan Kurulu, kulüp başkanı Serdal Adalı'nın konuşmasıyla devam edecek.