Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantısında, kulübün borcu açıklandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapılan toplantıya, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katılırken, kulübün borçlarına ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

Kulüp Başkanı Hasan Arat, kulübün borcunun 10.6 Milyar TL olduğunu söyledi.