Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş'ın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş'ın Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile Lendava Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya kısa bir süre kala başlayan yağmur ve şiddetli dolu yağışı sonrasında maçın oynanmamasına karar verildi.

Saha zemininde yağmur sularının birikmesiyle top sürmenin zorlaştığı dikkati çekti.

İki takımın yaptığı değerlendirmenin ardından maç, iptal edildi.

Stattan ayrılan Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp yaptıkları otelde antrenman maçı oynanmasına karar verdi.