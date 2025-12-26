Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş, yarın Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda saat 10.30'da 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı düzenleyecek.

Spor
  26.12.2025 12:14
  • Giriş: 26.12.2025 12:14
  • Güncelleme: 26.12.2025 12:18
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Siyah beyazlıların Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantısı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.

