Beşiktaş'ın eski antrenörü Kayserispor'un başına geçiyor

Süper Lig’de teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Ajansspor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Moe ile temaslarını hızlandırdı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde resmi adımın atılabileceği ifade ediliyor.

55 yaşındaki teknik adam, uzun yıllar Molde’de görev yaparak istikrarlı bir grafik çizmiş, son dönemde ise Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki teknik ekibinde yer almıştı.

DJALOVİC’İN KARNESİ ZAYIF KALDI

Kayserispor’da 12 Ekim’de göreve getirilen Radomir Djalovic, beklentilerin uzağında kaldı. Djalovic yönetiminde sarı-kırmızılılar 15 maçta yalnızca 0.87 puan ortalaması yakalayabildi.

Kayserispor, bu hafta sonu Antalyaspor karşısında aldığı tek gollü galibiyetle 8 maçlık galibiyet hasretine son verse de, yönetimin teknik direktör değişikliği konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.