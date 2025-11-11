Beşiktaş'ın Eurocup'ta konuğu Dolomiti Energia

Beşiktaş, Eurocup B Grubu yedinci maçında Akatlar'da İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı konuk edecek. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu. Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, ligde son olarak Anadolu Efes'i 78-69 mağlup etti ve yedinci maçını da kazandı. Tarihinin en iyi lig başlangıcını tekrarlayan siyah-beyazlılar Alimpijevic yönetiminde basketbolda yeniden adı anılır bir kulüp haline geldi.

Alimpijevic, Efes maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum. Kulubümle ve taraftarlarımla gurur duyuyorum. İki yıl önce küme düşme tehlikesiyle geldiğimiz bu takımı, Anadolu Efes‘in karşısında favori şekilde galip gelen bir yer haline getirdik" ifadelerini kullanmıştı.