Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki tek hedefi galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Önemli bir maça çıkacağız. Bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ben en başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak. Bunu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş... Hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim için kritik. Dönüm maçı." ifadelerini kullandı.