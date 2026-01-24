Beşiktaş'ın forvete iki adayı var

Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, tecrübeli golcünün ardından hücum hattı için arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, forvet rotasyonunu güçlendirmek adına alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Beşiktaş’ın gündemine iki farklı profil girdi.

Belçika temsilcisi Genk’te forma giyen Hyeon-gyu Oh ile Borussia Dortmund’un kadrosunda yer alan Fabio Silva, siyah-beyazlıların listesinde yer alıyor. Yönetimin, iki oyuncunun şartlarını da kulüpleriyle temasa geçerek araştırdığı ifade edildi.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Beşiktaş’ın, 24 yaşındaki Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’u bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı, 23 yaşındaki Portekizli Fabio Silva için ise kiralama seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin bu çerçevede ilerlediği aktarıldı.

Futbola Güney Kore’de başlayan Hyeon-gyu Oh, 2022/23 sezonunda Celtic’e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Genk’e imza atan genç forvet, kariyerinde çıktığı 211 maçta 57 gol atıp 15 asist yaptı.

Porto altyapısından yetişen Fabio Silva ise kariyeri boyunca Wolverhampton, Anderlecht, PSV, Rangers ve Las Palmas formalarını giydi.

Bu sezon Borussia Dortmund’a katılan Portekizli oyuncu, bugüne kadar 229 maçta 49 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.