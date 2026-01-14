Beşiktaş'ın golcü planı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta santrfor hattında transfer hareketliliği yaşanıyor. Tammy Abraham’a Aston Villa’nın ilgisinin artması üzerine siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görüşünü aldı.

Yalçın’ın, Abraham’ın olası ayrılığına ancak benzer kalitede bir golcünün transfer edilmesi şartıyla onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş ile Aston Villa arasında bonservis bedeline yönelik görüşmeler sürüyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Abraham’ın takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş’ın gündemindeki isim Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David. Nijerya asıllı 1,95 boyundaki santrfor için siyah-beyazlıların sezon öncesinde 8 milyon euro civarında bir teklif yaptığı belirtildi.

Son dönemde piyasa değeri yükselen Promise David’in güncel değerinin 12 milyon euro seviyesine çıktığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin, Abraham transferinden beklediği bonservis gelirini elde etmesi halinde bu kaynağı Promise David transferi için kullanmayı planladığı kaydedildi.