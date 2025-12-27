Beşiktaş'ın gündemindeki kaleciyle ilgili açıklama

Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen’in Chelsea’deki durumu hakkında Londra ekibinden resmi bir açıklama geldi. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, 23 yaşındaki kalecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jorgensen’in takımdaki rolüyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Maresca, oyuncudan memnun olduklarını vurgularken, forma süresinin futbolcular açısından önemine dikkat çekti.

"ONDAN MEMNUNUZ"

İtalyan teknik adam, “Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 6 maçta görev alan Filip Jorgensen, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Genç kalecinin ara transfer döneminde takımdaki durumunun netlik kazanması bekleniyor.