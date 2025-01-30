Beşiktaş'ın gündemindeydi, Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu

Ole Gunnar Solskjaer'den önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Niko Kovac, Borussia Dortmund ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Dortmund, sezona başladığı Nuri Şahin ile yollarını geçen hafta ayırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak" denildi.

Kovac daha önce Bundesliga'da Frankfurt, Bayern Münih ve Werder Bremen'i çalıştırmıştı.

Giovanni Van Bronckhorst'un ardından Kovac Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştı.