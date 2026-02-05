Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı

Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i açıklandı. Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Yasin, Ndidi, Kartal Kayra, Milot Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak. 1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

Takım O G B M P 1 Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 Gaziantep FK 3 2 0 1 6 3 Rizespor 3 1 1 1 4 4 Kocaelispor 2 1 0 1 3 5 Erzurumspor 2 1 0 1 3 6 Fenerbahçe 2 1 0 1 3 7 Keçiörengücü 3 1 0 2 3 8 Beyoğlu Yeni Çarşı 3 0 1 2 1

NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor'la ise berabere kaldı.