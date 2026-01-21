Beşiktaş'ın ilk hedefi: Nuno Tavares

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemindeki isimlerden biri olan Nuno Tavares için temaslarını yoğunlaştırdı.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Lazio ile görüşmelerini sıklaştırarak transferi bir an önce netleştirmeyi hedefliyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş’ın yanı sıra Como da Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Bu gelişme sonrası Beşiktaş cephesinde transfer için temaslara hız verildi.

Lazio’nun kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdiği, ayrıca oyuncunun bonservisinde yüzde 35 payı bulunan Arsenal’in pay hakkını da görüşmelerde dikkate aldığı ifade ediliyor.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nuno Tavares transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, futbolcu tarafında bir sorun olmadığını belirterek, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

Adalı, transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu ancak alternatif isimler üzerinde de çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı.