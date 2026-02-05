Beşiktaş'ın ilk Koreli oyuncusu: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş’ın Belçika temsilcisi Genk’ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne kadar 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken, Oh transferiyle birlikte bu sayı 57 ülke ve 197 oyuncuya yükseldi.

Siyah-beyazlıların 14 milyon euro bonservis bedeliyle 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş’ın kış transfer döneminde Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan’ın ardından kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu oldu.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Futbola ülkesinde Maseog ES’te başlayan Hyeon-gyu Oh, ardından Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçti. A takıma 2019 yılında yükselen Güney Koreli futbolcu, askerlik görevi kapsamında bir dönem Gimcheon Sangmu forması giydikten sonra Suwon’a geri döndü.

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Oh, Ocak 2023’te İskoçya temsilcisi Celtic ile Avrupa kariyerine adım attı. Burada 1,5 sezon forma giyen golcü futbolcu, Temmuz 2024’te Genk’e transfer oldu.

Belçika kariyerinde en verimli dönemini yaşayan Oh, Genk formasıyla 22 gole ulaşarak kariyerinin en golcü sezonlarını geçirdi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Tammy Abraham’ı 21 milyon avro karşılığında Aston Villa’ya gönderirken, golcü takviyesi için gündemine aldığı Hyeon-gyu Oh’u 14 milyon avroya kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.

Hyeon-gyu Oh’un kulüp kariyeri istatistikleri şöyle:

Genk: 73 maç, 22 gol

Suwon Samsung Bluewings: 53 maç, 14 gol

Celtic: 47 maç, 12 gol

Gimcheon Sangmu: 40 maç, 9 gol

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti. İlk milli maçına 11 Kasım 2022’de İzlanda ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan genç futbolcu, mücadelede 72. dakikada oyuna dahil oldu. Oh, alt yaş kategorilerinde de birçok kez milli formayı terletti.

Beşiktaş, 1959’dan bu yana en fazla yabancı futbolcuyu Brezilya’dan transfer etti. Siyah-beyazlılar bugüne kadar 24 Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalarken, Almanya ve Portekiz 13’er oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı. Yugoslavya pasaportlu 10 futbolcu ise üçüncü sırada yer aldı.