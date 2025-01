Beşiktaş'ın ilk transfer hedefi belli oldu

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bugün 1,5 + 1 yıllık resmî sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Glasgow Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence ile ilgilendiğini yazdı.

⚪️⚫️🦅 Besiktas are showing initial interest in Tom Lawrence at Glasgow Rangers.



Ole Gunnar Solskjær coached him at Man United and now he has 6 months left on his deal, available for free in January. pic.twitter.com/o3wFvZrdzl