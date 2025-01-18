Beşiktaş'ın ilk transfer hedefi belli oldu
Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın, Glasgow Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence ile ilgilendiği iddia edildi.
Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bugün 1,5 + 1 yıllık resmî sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.
Gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Glasgow Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence ile ilgilendiğini yazdı.
⚪️⚫️🦅 Besiktas are showing initial interest in Tom Lawrence at Glasgow Rangers.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025
Ole Gunnar Solskjær coached him at Man United and now he has 6 months left on his deal, available for free in January. pic.twitter.com/o3wFvZrdzl
Manchester United altyapısında yetişen Lawrance'ı, Solskjaer de altyapı antrenörlüğü döneminde çalıştırmıştı.
31 yaşındaki Galli orta saha oyuncusu, 2022'den beri Glasgow Rangers'ta forma giyiyor.
Sözleşmesi elinde olan Lawrance bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 15 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.