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Beşiktaş'ın ilk transfer hedefi belli oldu

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın, Glasgow Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence ile ilgilendiği iddia edildi.

Spor
  • 18.01.2025 14:46
  • Giriş: 18.01.2025 14:46
  • Güncelleme: 18.01.2025 14:57
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın ilk transfer hedefi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bugün 1,5 + 1 yıllık resmî sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Glasgow Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence ile ilgilendiğini yazdı.

Manchester United altyapısında yetişen Lawrance'ı, Solskjaer de altyapı antrenörlüğü döneminde çalıştırmıştı.

31 yaşındaki Galli orta saha oyuncusu, 2022'den beri Glasgow Rangers'ta forma giyiyor.

Sözleşmesi elinde olan Lawrance bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 15 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.

Beşiktaş, Solskjaer 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı
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