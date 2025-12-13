Beşiktaş'ın istedemediği oyuncunun talibi çok

Beşiktaş’ta bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili süreç yürütülüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda, ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri David Jurasek oldu.

KARAR AŞAMASINDA

Sezon başında Benfica’dan 1 yıllığına kiralanan Çekyalı sol bek, Süper Lig’de oynanan son 6 maçın 5’inde forma şansı bulamadı. Yalçın’ın sezon planlamasında yer almayan 25 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili karar aşamasına gelindiği ifade ediliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Jurasek’e İtalya ve Almanya’dan ilgi bulunuyor. Serie A ekiplerinden Parma ile Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin’in, oyuncunun menajeriyle temas kurduğu aktarıldı. Jurasek’in kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 resmi maçta görev alan Çek sol bek, söz konusu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.