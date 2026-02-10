Beşiktaş'ın kaleci planı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta bu sezon kaleci performansı, yaşanan puan kayıplarının en önemli nedenlerinden biri haline geldi. Siyah-beyazlı ekipte kaleden gelen hatalar, özellikle son haftalarda eleştirilerin odağına yerleşti.

Son olarak Alanyaspor karşılaşmasında yediği gollerle tepki çeken Ersin Destanoğlu, maç sırasında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. 25 yaşındaki file bekçisinin bu performansın ardından yedek kulübesine çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KISA VADEDE VAZQUEZ, YAZIN ALTAY PLANI

Beşiktaş’ta kısa vadede kaleyi Devis Vasquez’in devralması bekleniyor. Yönetimin ise yaz transfer dönemi için kaleci sorununu kökten çözmeyi hedeflediği öğrenildi.

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların ana hedefinin Altay Bayındır olduğu belirtildi. Beşiktaş, kış transfer döneminde milli kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak Manchester United, yedek kaleci planlaması nedeniyle transfere izin vermemişti.

Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında Manchester United’ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmayı ve bu sorunu kalıcı biçimde çözmeyi amaçladığı ifade ediliyor.