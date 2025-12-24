Giriş / Abone Ol
Siyah-beyazlı ekip, devre arası kamp programı belli oldu. Beşiktaş, 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

Spor
  • 24.12.2025 14:41
  • Giriş: 24.12.2025 14:41
  • Güncelleme: 24.12.2025 14:43
Kaynak: AA
Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını ise 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

