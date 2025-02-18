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Beşiktaş'ın kaptanı, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti.

Spor
  • 18.02.2025 10:31
  • Giriş: 18.02.2025 10:31
  • Güncelleme: 18.02.2025 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kaptanı, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti
Fotoğraf: DepoPhotos

Geçtiğimiz günlerde kulübüyle sözleşme uzatan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 15 sezondur A takımda forma giyen Necip Uysal, geçtiğimiz günlerde kulübüyle olan sözleşmesini uzatmıştı.

Süper Lig'de aktif futbolcular arasında bir kulüpte aralıksız en uzun süre forma giyen oyuncu olan Necip, sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Beşiktaş'ın kaptanı, birlikte oynadığı oyunculardan kurduğu en iyi 11'i geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Necip Uysal'ın 11 tercihi şu şekilde oldu:

Rüştü Reçber - Gökhan Gönül, Pepe, Marcelo, Adriano - Atiba, Oğuzhan, Rafa Silva - Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Mario Gomez
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