Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında muhtemel ilk 11'i

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetirken, VAR’da Cihan Aydın görev yapacak.

Beşiktaş’ta maç saatlerine kısa süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz’ın hastalığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede genç futbolcunun yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.

Kayserispor’un ise Bilal Bayazit; Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan; Furkan, Benes, Mendes; Mane, Cardoso ve Onugkha 11’iyle sahada olması bekleniyor.

Ligde 17 maçta 29 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Kayserispor ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puanda bulunuyor ve haftaya 16. sırada başladı.

NDIDI VE DJALO YOK

Siyah-beyazlı ekipte Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’ndan yeni dönen Ndidi kadroda yer almazken, Djalo sarı kart cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak. Takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva’nın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin ardından istikrarlı bir grafik ortaya koydu.

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Kayserispor ile ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alırken 1 maç berabere sonuçlandı. Son 4 maçta ise Kayserispor gol sevinci yaşayamadı.

İki ekip Süper Lig’de 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 37 galibiyet elde ederken, Kayserispor 12 kez kazandı, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. İstanbul’da oynanan 29 maçın 24’ünü Beşiktaş kazanırken, Kayserispor deplasmanda sadece 2 kez galip gelebildi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.