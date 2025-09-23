Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Kayserispor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu netleşti.

Kayserispor karşısında statü gereği bazı oyuncularından yararlanamayacak siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i kafileye dahil etti.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

HANGİ İSİMLER YER ALACAK?

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.