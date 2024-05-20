Beşiktaş'ın kiralık gönderdiği Jean Onana'ya silahlı saldırı

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiralık olarak Marsilya’ya gönderdiği futbolcusu Jean Onana, Pazar gecesi araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Suçlular, arabayı çalamadı ancak ateşli silah kullanarak Onana'yı hedef aldı. Onana ve takım arkadaşı Moumbagna yara almadan kurtuldu. Olay yerinden kaçan hırsızların arandığı kaydedildi.

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak giden Jean Onana ölümden döndü.

Europe 1'in haberine göre, Fransız futbolcunun Pazar gecesi 04.00 sularında araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.

Suçluların arabayı çalmayı başaramadıkları ancak ateşli silah kullandıkları kaydedildi.

Araçlarında çok sayıda kurşun deliği bulunduğu kaydedilirken, Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı bildirildi.

Araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJ

Saldırıya ilişkin Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş Olsun Jean Onana. Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”