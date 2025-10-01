Beşiktaş'ın koçu Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın başına getirildi
İki sezondur Beşiktaş'ı çalıştıran Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörü oldu. Alimpijevic, Beşiktaş'taki koçluk görevini sürdürecek.
Sırbistan Basketbol Federasyonu, Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
39 yaşındaki koç, Beşiktaş'ı çalıştırmaya da devam edecek.
Sırbistan son olarak EuroBasket'te erken elenmiş ve koç Svetislav Pešić'in görevine son verilmişti.
2020'DEN BERİ TÜRKİYE'DE
Henüz 31 yaşında Kızılyıldız'ın başına geçen Sırp koçun Türkiye kariyeri 2020'de başlamıştı.
2022'de Bursa ile EuroCup'ta final oynayan Alimpijevic, turnuvada yılın koçu seçildi.
Alimpijevic 2023'te Beşiktaş'ın başına geçti. İlk sezonunda EuroCup'ta yarı finale yükselme başarısı gösteren Alimpijevic'in ekibi, geçen sezon ise Türkiye Ligi'nde final oynamıştı.