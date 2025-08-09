Beşiktaş'ın lig maçı neden yok? Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonu Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başladı. Beşiktaşlı taraftarlar içinse gözler Kayserispor - Beşiktaş maçına çevrildi. Buna karşın Beşiktaş'ın lig maçı iptal edildi. Peki Beşiktaş'ın maçı neden ertelendi. Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Detaylar şöyle:

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Konferans Ligi eleme maçı dolayısıyla 10 Ağustos'ta oynayacağı Kayserispor maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklaması yapıldı. Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman sorusunun yanıtı, TFF tarafından ilerleyen günlerde verilecek.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın St. Patricks'le oynayacağı Konferans Ligi 2. eleme maçı ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Maçın S Sport 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.